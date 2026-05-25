"Евровизия" със специален филм за 70-годишнината си, включващ кадри от хита "Bangaranga" на DARA

Конкурсът „Евровизия“ отбеляза вчера 70-годишнината си със специален юбилеен филм, посветен на седем десетилетия „обединение чрез музиката“, съобщи ДПА, цитирана от БНТ.

Във филма присъстват и кадри на изпълнителката DARA, чиято песен "Bangaranga" донесе на България първата победа в историята на конкурса по време на финала миналата събота, уточнява агенцията.

Юбилейният филм Crossing The Bridge - Celebrating 70 Years of Eurovision („Преминаване през моста“ – честване на 70-годишнината на „Евровизия“) представлява компилация от едни от най-запомнящите се моменти в историята на конкурса.

Видеото бе публикувано за първи път днес на официалния YouTube канал на „Евровизия“.

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), организатор на „Евровизия“, публикува и единствените известни кадри от първия победител в историята на конкурса по повод юбилея.

Песенният конкурс, който по-рано този месец се проведе във Виена, Австрия, е организиран за първи път на 24 май 1956 г. Днес той е определян като най-голямото музикално събитие на живо в света.

Лентата е озвучена с песента Uber Die Brucke Gehn на Ингрид Петерс – германското предложение за „Евровизия“ през 1986 г. В нея ще бъдат включени кадри от 50-те и 60-те години на миналия век, както и от тазгодишното издание на конкурса.

„Евровизия“ работи съвместно и с швейцарската телевизия RSI по реставрацията на единствените известни запазени кадри на първата победителка в историята на конкурса – Лис Асия, изпълняваща песента Refrain.

Видеото, заснето от Винченцо Викари, показва певицата на сцената на Teatro Kursaal в Лугано, Швейцария, и цели да даде на почитателите поглед към началото на престижния песенен конкурс.

Крис Фокс, старши продуцент в дигиталния екип на „Евровизия“: „Съхраняването на историята на „Евровизия“ е кауза, която е много близка до сърцето ми. Гордея се, че ЕБУ успя да реализира тази реставрация, за да могат феновете да се наслаждават на победното изпълнение на Лис Асия във възможно най-добро качество и през следващите години.“

EBU стартира и инициативата Eurofan Voice по повод юбилея на конкурса анкета, насърчаваща обратната връзка от феновете и приканваща публиката да помогне за оформянето на бъдещите изживявания около „Евровизия“.

Директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн: „В продължение на 70 години „Евровизия“ показва какво е възможно, когато обществените радио- и телевизионни оператори се обединят около обща цел – да създават моменти на радост, емоция и свързаност, които преодоляват границите. От малък театър в Лугано през 1956 г. до стадиони и екрани по целия свят днес, „Евровизия“ продължава да се развива, като остава вярна на основния си дух – да обединява хората чрез музиката.“

