Еврозоната не е в състояние на фактически фалит, както твърди Костадинов. Тя дори не може да фалира, защото не е фискален субект с общ бюджет и дълг

Твърдението, че еврозоната е в състояние на фактически фалит, е невярно;

Еврозоната не може да фалира, тъй като не представлява единен фискален субект с общ бюджет и общ държавен дълг, а е съюз между отделни държави, използващи една и съща валута;

България няма ангажимент да изплаща дълговете на свръхзадлъжнели държави членки на еврозоната;

Ако дадена страна членка не може да плаща задълженията си, може да изтегли заем от Европейския механизъм за стабилност, сочи проверка на factcheck.bg

Твърдение:

Костадин Костадинов, председател на „Възраждане“ в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, 5 октомври 2025 г.:

„Еврозоната е в състояние на технически фалит. Франция, която е икономика номер 2, е в състояние на технически фалит. Вие наясно ли сте въобще, че след като евентуално България бъде вкарана в Еврозоната, проблемите на Франция стават проблеми на България? Наясно ли сте, че ние трябва да плащаме дълговете на Франция?“.

Проверка:

В началото на октомври лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов гостува в предаването „Денят започва с Георги Любенов”, където за пореден път лансира тезата, че еврозоната e в състояние на „технически фалит“. Костадинов е сред политиците, които най-често разпространяват дезинформация по темата за членството на България в еврозоната и това твърдение не прави изключение.

Ето защо:

Техническият фалит е състояние, при което задлъжнелият не е обявил фалит пред правна институция. В отговор до Factcheck.bg oт Европейската централна банка посочват, че еврозоната не може да обяви фалит, тъй като тя е паричен съюз, а не фискален и няма централна хазна, която да може да обяви неплатежоспособност.

Паричният съюз представлява две или повече държави с обща валута и включва фиксирани коефициенти на обращение, докато фискалният съюз включва общ бюджет за всички членуващи държави – т.е разходите и данъците се определят от една финансова институция. В случая с еврозоната разходите и данъците на страните членки се определят от правителствата на всяка една от тях.

Европейската централна банка (ЕЦБ) също не може да фалира, дори да натрупа загуби, тъй като винаги може да осигури допълнителна ликвидност – тя е институцията, която има ексклузивни правомощия да емитира евро. Това означава, че тя не може да „свърши парите“, по думи на президентката на ЕЦБ Кристин Лагард. Това е така, защото фалитът по същество означава даден субект да няма достатъчно ликвидност или активи, за да покрие задълженията си. ЕЦБ обаче сама контролира паричното предлагане в еврозоната и в този смисъл няма как „да свърши парите”, тъй като именно тя ги емитира.

Ще плаща ли България дълговете на други държави

Освен твърдението на Костадинов, че еврозоната се намира в състояние на технически фалит, невярно е и твърдението му, че България има ангажимент да финансира дълга на Франция след присъединяване си към еврозоната. В чл. 125 на Договора за функциониране на Европейския съюз е записано, че „една държава членка не носи отговорност за и не поема задълженията на органите на централната власт, регионалните, местни или други органи на публична власт, на други органи, регулирани от публичното право, или на публични предприятия на друга държава членка, без с това да се засягат взаимните финансови гаранции за съвместно изпълнение на даден проект“.

Ако дълговете на дадена държава се повишат твърде много, тя може да потърси финансова помощ от Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), който предоставя заеми, финансирани чрез продажба на полици и ценни книжа на инвеститори от целия свят. Участник в ЕМС с определена сума е всяка държава от еврозоната.

Дали да бъде отпусната финансова помощ от него в подкрепа на друга държава, се решава с гласуване с квалифицирано мнозинство от две трети, при което всяка страна има равен глас. Дори да бъдат отпуснати средства от ЕМС по време на криза, това не са постоянни трансфери, те подлежат на връщане с дивидент за акционерите. Всички средства, с които страните членки участват в капитала на Европейския механизъм за стабилност, остават собственост на страните. Чрез този механизъм са били стабилизирани финансите на Гърция, Кипър, Португалия, Испания и Ирландия без това да струва допълнителни средства на държавите от еврозоната.

Проверено:

Твърдението, че еврозоната е в състояние на фактически фалит, е невярно. Еврозоната не може да фалира, тъй като не представлява единен фискален субект с общ бюджет и общ държавен дълг, а е съюз между отделни държави, използващи една и съща валута. България няма да изплаща дълговете на свръхзадлъжнели държави членки на еврозоната. Ако дадена страна членка не може да плаща задълженията си, може да изтегли заем от Европейския механизъм за стабилност.

