Евтим Милошев: Идеята на DARA за Дом на артистите е брилянтна
кадър,архив: БНТ
DARA поиска от културния министър създаване на Дом на артистите. Евтим Милошев каза, че това е „брилянтна идея“.
„Това е един много сериозен ангажимент. Идеята е много позитивна. Тя го е видяла по света, не е самоцелно или екстравагантно решение“, каза Милошев.
„Това, което съзрях като качество и смисъл, е тя да бъде патрон, защото в момента се ползва с много голямо доверие на младите хора. Именно затова е хубава концепция“, каза министърът на културата, допълвайки, че същинската работа предстои.
По думите му са нужни реформи във всички сфери на културата, но трябва да има консенсус и последователност.
"Резки движения в културата не са желани. Не трябва реформите да стават стихийно. Важното е, че има воля за тях", поясни за Бтв Милошев.
