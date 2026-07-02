Евтим Милошев освободи Съвета на директорите на НДК

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Културният министър предприе чистка.

Днес, 02.07.2026 г., с протокол на министъра на културата Евтим Милошев се освобождават досегашните членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД.

На тяхно място са избрани: Ия Петкова – Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова.

Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца.

На първото си съвещание Съветът на директорите избра и изпълнителен директор – Ия Петкова – Ангелова, която в периода 2015-2020 г. е била ръководител на направление „Стратегическо развитие“ в НДК.

За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в Търговския регистър, съобщиха от Министерството на културата, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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