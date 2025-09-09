Евтов: Температурите се покачват

Редактор: Недко Петров

Прогнозите са за слънчеви часове и в сряда. Ще има и разкъсана облачност, но отново над почти цялата страна ще остане сухо.

Слаби превалявания предстоят само в планините, а в сутрешните часове на отделни места в източните райони се очаква видимостта да бъде намалена.

Температурите леко ще се покачват и утре максималните стойности ще са между 29 и 34. В София около 30 в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 27, 28.

По Черноморието отново предимно слънчево време, с максимални температури между 26 и 28. Температурата на морската вода леко ще се понижава и на места ще е до около 24 градуса.

По планините ще има както слънчеви часове, така и временни увеличения на облачността. Слаби превалявания, и то за кратко, се очакват само на изолирани места.

В четвъртък изгледите са за предимно слънчево време, единствено над Западна България предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има превалявания и гръмотевици. Максималните температури остават между 29 и 34 градуса.

Към петък се очакват по-сериозни увеличения на облачността. Тогава на много места ще има краткотрайни валежи, както и гръмотевици, като е възможно да са временно интензивни.

В западните райони очакваме температури до около 22 градуса, а в източните около 30. Към края на седмицата облачността ще остане променлива, и на места в Западна и Централна България предстоят краткотрайни превалявания, заяви по бТВ Петроний Евтов.

