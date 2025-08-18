Евтов, бТВ: Задава се обрат във времето

Редактор: Недко Петров

Тази вечер ще има валежи и гръмотевици на места главно в Централна България. Утре отново предстои увеличение на облачността. Жълт код за значителни валежи е обявен в 12 области от страната. По-интензивни ще са валежите в планинските райони, където очакваме количества между 23 и 30 литра на квадратен метър.

Локално над 30 краткотрайни валежи и гръмотевици предстоят, и на повече места в Южна и Източна България ще има условия и за градушки.

Максималните температури във вторник ще са между 25 и 30 градуса. В София и Пловдив стойностите ще са неочаквано близкия, около 25, 26 градуса. Във Варна и Бургас - 27, 28.

По Черноморието също очакваме по-значителна облачност, на места предстоят краткотрайни валежи и грамотевици. Максималната температура ще е между 26 и 28 градуса, близка до тази на морската вода.

По планините ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на много места интензивни явления и условия за градушки очакваме в масивите от Югозападна България и Централна Стара планина.

В сряда вече ще се установи предимно слънчево време, като развитие на купеста облачност се задава в следобедните часове. На отделни места по планинските и източните райони предстоят превалявания. Възможно е и да прегърми.

През следващите два дни отново очакваме предимно слънчево време. Все пак в петък ще превали и прегърми над планинските и западните райони. Тогава дневните температури ще се повишат и на отделни места очакваме и до 38 градуса, заяви по бТВ Петроний Евтов.

