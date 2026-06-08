Ейдман: Абрамович е бил в Киев по инициатива на руските олигарси, а не на Путин

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Инициативата за тайните преговори между руския олигарх Роман Абрамович и украинския президент Володимир Зеленски не е била на Владимир Путин, а на руския елит. Държавният глава само неохотно се е съгласил с тях. Това твърди руският публицист и политически анализатор Игор Ейдман в своя публикация във Facebook, цитира Евроком.

Анализът му идва, след като преди време самият украински президент потвърди за съществуващ канал за комуникация, в който Абрамович е играл ролята на посредн

Според Ейдман в момента Путин е подложен на силен натиск от обкръжението си, което иска да сложи край на войната. Анализаторът смята, че именно това е причината руският президент „почти маниакално настоятелно“ да повтаря, че Русия напредва на всички фронтове и скоро ще победи.

„По този начин той се опитва да хипнотизира обкръжението си: още малко, просто бъдете търпеливи, скоро ще победим и целият този кошмар ще свърши“, пише Ейдман.

Посещението на Абрамович в Киев е било пореден опит на руския елит да убеди Путин да спре войната, смята публицистът. По думите му олигархът е действал като представител на управляващите и олигархията с задачата да получи от Зеленски рамка за бъдещо мирно споразумение. Опитът му да убеди Путин да започне преговори и да замрази конфликта обаче се е провалил.

Според Ейдман руската олигархия вече обмисля условията на Зеленски като основа за прекратяване на войната след смъртта или отстраняването на Путин. „Те трябва да разберат какво ги очаква, ако диктаторът бъде отстранен и започне истински мирен процес, какъвто е невъзможен при него“, коментира той.

Анализаторът не се наема да прогнозира как точно руският елит възнамерява да отстрани Путин. Той обаче допуска, че това може да стане чрез саботаж или общ демарш от силовите структури и икономическия блок на правителството, които да поискат край на войната заради нарастващите рискове за самата Русия.

Като такива рискове Ейдман изброява заплахата за Крим, украинските удари по Москва и Санкт Петербург, пристанищата и петролните рафинерии, както и задълбочаващите се икономически и финансови проблеми.

„А това може да завърши само с физическа изолация и/или отстраняване на диктатора“, заключава анализаторът. Той добавя, че Зеленски разбира отлично ситуацията и в свое писмо „открито намеква на Путин, че може да плати с живота си за отказа си от мир“.

Редактор "Екип на Петел",

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