Ейре поведе на Португалия в Световните квалификации

снимка: Пиксабей

Португалия гостува на Ейре в мач от предпоследния кръг на световните квалификации. Резултатът до момента е 1:0 в полза на домакините след гол на Трой Парът в 17-ата минута. Двата тима са съперници в група "F", a срещата на "Авива Стейдиъм" в Дъблин започна в 21:45 часа.

Евентуална победа днес ще гарантира на португалците първото място в крайното класиране и ще им осигури директна виза за Мондиал 2026. Равенството ще означава, че в последния си мач Кристиано Роналдо и компания не трябва да губят у дома срещу Армения в неделя.

Ирландците са трети в групата, но все още таят надежди да изместят Унгария от втората позиция. За целта, "детелините" се нуждат от успех днес и от победа в прекия сблъсък с "маджарите", предаде Спортал.

През октомври Португалия се наложи с 1:0 над Ейре в Лисабон. Куивин Келъхър спаси дузпа, изпълнена от Кристиано Роналдо, но Рубен Невеш зарадва "мореплавателите" с попадение в последните секунди.

Селекционерът на Ейре Хеймир Халгримсон е направил четири промени в състава си в сравнение с предишния двубой между двата отбора. Вместо Райън Манинг, Джейсън Молъмби, Фести Ебоселе и Евън Фъргюсън днес стартират Лиъм Скейлс, Джак Тейлър, Фин Азаз и Трой Парът.

Домакините ще действат с трима централни защитници в лицето на Нейтън Колинс, Дара О'Шей и Джейк О'Брайън, а в предни позиции ще си партнират Парът и Чиедози Огбене.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!