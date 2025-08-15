Езеро върху ледник създава пукнатини в леда на Гренландия

Кадър Youtube

Езеро от разтопена се вода е създало дълбоки пукнатини в леда на Гренландия, показва ново изследване, цитирано от ДПА.

В резултат на това ледникът 79°N показва първоначални признаци на нестабилност, съобщават авторите му от Института "Алфред Вегенер".

Според учените ледът в Гренландия се оттегля от средата на 90-те години на миналия век, като са останали само три плаващи езика. Единият от тях е ледникът 79°N. На повърхността му се натрупват все по-големи количества разтопена вода. Това е довело до образуването на езеро с приблизителна площ от 21 квадратни километра, посочва БТА.

Изследователите обясняват, че водата от езерото многократно е пробивала леда и се е оттичала през пукнатини и шахти. Това е позволило на огромни количества вода да достигнат края на ледниковия език към океана. Учените са наблюдавали седем такива случая на оттичане, четири от които са се случили през последните пет години.

Изследването показва, че след 2019 г. в леда се образуват особено забележими триъгълни полета с пукнатини, които остават видими в продължение на години. Някои от тях образуват канали с отвори с ширина няколко десетки метра, през които водата достига до основата на ледената покривка.

Въпреки че пукнатините и каналите се променят в леда, те се запазват за дълго време. Остава неясно дали ледникът 79°N някога ще се върне в предишното си състояние.

Предишно изследване показа, че свиването на ледниците застрашава източниците на прясна вода.

Учени по-рано разкриха как се е свивала ледената шапка на Гренландия през изминалите 40 години.

