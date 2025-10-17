Ежемесечeн плогинг ще помага да се поддържа чистотата на обществените пространства във Варна

Във Варна се проведе спортно-екологичната акция «Сливи за смет» във формат плогинг — бягане, съчетано със събиране на отпадъци по маршрута. Инициатор беше строително-инвестиционната корпорация КУБ с участието на сдружение «Ми разом», загрижени жители на Варна и представители на украинската общност. Заедно те събраха 38 торби с отпадъци.

От компанията отбелязаха, че това е само първата акция от ежемесечен цикъл с продължителност една година. Както и този път, на всяко следващо събитие участниците ще получават везани «сливи» за тениските. В края на 12-те плогинга най-активният участник ще получи награда от КУБ Корпорация.

«За КУБ е важно не само да строи съвременни домове и инфраструктура, но и да създава среда, в която хората се чувстват добре. Ние носим отговорност за местата, където работим и именно затова стартираме инициативата „Сливи за смет“. Това не е просто плогинг, това е символично напомняне, че чистите градове и грижата за природата изграждат бъдещето» — заяви основателят на корпорацията Олег Невзоров.

Маршрутът на първия плогинг премина по популярните пътеки в парк «Златни пясъци» край Аладжа манастир, през чешмите Юбилейна и Кофшак и къщичката на Баба Яга. Целта на екологичния рейд беше да се възстанови чистотата след активния туристически сезон, да се запази комфортът на разходките за жителите и гостите на Варна и да не се допусне деградация на природните локации.

«Искаме Варна и цяла България да бъдат пример за развити, привлекателни и екологично отговорни общности. А събранaта пластмаса ще рециклираме и ще превърнем в арт обект. Именно заради подобни инициативи КУБ беше и остава повече от строителна компания: надежден партньор на градовете и техните жители» — подчерта Невзоров.

От корпорацията съобщиха, че следващият плогинг ще се проведе на 1 ноември по крайбрежието и плажовете на Варна и ще бъде посветен на Деня на Черно море. Всеки желаещ да се включи може да се регистрира, като попълни кратката форма: https://forms.gle/oR85LUJ1Ls9Zd9a46

