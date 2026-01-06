ФАО с план за извънредни ситуации и бързо възстановяване на украинското селско стопанство

Снимка: Пиксабей

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) публикува своя План за реагиране при извънредни ситуации и ранно възстановяване за Украйна за периода 2026–2028 г., в който са очертани приоритетни действия за защита на селскостопанския поминък, възстановяване на производствения капацитет и подкрепа на украинския хранително-вкусов сектор.

„Войната значително усложни живота на украинските фермери – от достъпа до земя и машини до способността да предлагат продукцията си на пазара. В същото време селскостопанският сектор остава жизненоважен за продоволствената сигурност, заетостта и икономическата стабилност в страната. Ето защо, заедно с нашите партньори, инвестираме в устойчивостта на селските семейства и в бъдещето на хранителните системи на Украйна“, каза заместник-министърът на икономиката, околната среда и земеделието на Украйна Тарас Висоцки.

Натискът, причинен от войната, е особено остър във фронтовите райони, където селскостопанската инфраструктура е повредена или унищожена, достъпът до земя е ограничен от остатъци от експлозиви от войната, а производителите са изправени пред недостиг на работна ръка и нарастващи производствени разходи, предава БТА. Заедно тези фактори нарушиха производствените цикли, ограничиха достъпа до пазара и отслабиха капацитета на селскостопанския сектор да функционира отвъд елементарното оцеляване.

Планът за реагиране при извънредни ситуации и ранно възстановяване на ФАО за периода 2026–2028 г. отговаря на тези предизвикателства чрез интегриран, многогодишен подход, който свързва незабавната помощ за селското стопанство с интервенции за ранно възстановяване и изграждане на устойчивост. Планът дава приоритет на защитата на производството на храни за уязвимите селски семейства и дребните фермери, като същевременно допринася за възстановяването на производствените активи, подкрепя целенасоченото възстановяване на земеделските земи и укрепва пътищата към пазарно ориентирано и устойчиво на климатичните промени производство.

„Селските общности на Украйна не могат да си позволят пауза между реагирането при извънредни ситуации и възстановяването“, каза ръководителят на ФАО в Украйна Шахноза Муминова. „Този ​​план е предназначен да преодолее тази празнина – да защити прехраната сега, да възстанови безопасния достъп до земя и да подкрепи фермерите и селските семейства да възстановят производството. Непрекъснатата и предвидима подкрепа е от решаващо значение за предотвратяване на по-големи загуби и за поддържане на усилията за възстановяване във времето“, допълни тя.

Планът е структуриран около три взаимно подсилващи се стълба: доказателства и координация, селско стопанство при извънредни ситуации и ранно възстановяване. Заедно тези стълбове целят да гарантират, че помощта е целенасочена, основана на данни и съобразена с националните приоритети, като същевременно подкрепят постепенния преход от хуманитарна помощ към възстановяване и дългосрочна устойчивост.

Специален акцент се поставя върху регионите на първа линия, жените и младежите, вътрешно разселените лица и завърналите се, както и върху възстановяването на земеделските земи, засегнати от опасности от експлозиви – предпоставка за възстановяване на производството, укрепване на продоволствената сигурност и осигуряване на безопасна икономическа дейност в селските райони. Чрез свързване на спешни действия с ранно възстановяване и инвестиционно ориентирани интервенции, ФАО се стреми да запази селскостопанския потенциал на Украйна и да подкрепи хранително-вкусовата промишленост като крайъгълен камък на националната устойчивост и бъдещото възстановяване.

Днес активното портфолио на ФАО в Украйна възлиза на 25,9 милиона щатски долара, от които 24 милиона щатски долара са предназначени за дейности по спешно и ранно възстановяване. Необходими са допълнителни ресурси, за да се разшири обхватът, да се предотврати по-нататъшно ерозиране на производствения капацитет и да се гарантира, че селското стопанство остава основа за възстановяване и дългосрочно развитие.

