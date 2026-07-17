ФБР конфискува 700 дрона на Мондиала

Снимка: Пиксабей

ФБР е конфискувало 700 дрона от обекти, на които се провежда Световното първенство по футбол в Съединените щати.

Ограниченията за пускането на безпилотни летателни апарати важат във всички 11 града домакини и обхващат зона с радиус от около 6 километра, предава Нова телевизия.

Според властите много любители не осъзнават колко големи са тези зони. Това обаче не ги освобождава от отговорност.

Федералните агенти са извършили множество арести, разпитвали са собствениците на дроновете и са иззели устройствата им. Срещу нарушителите могат да бъдат повдигнати и федерални обвинения.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!