ФБР обяви за издирване руски топмениджър

Обвинен е в кражба на интелектуална собственост и документи.

Федералното бюро за разследване на САЩ обяви за издирване топмениджър от руската Обединена двигателостроителна корпорация. В съобщение в профила на ФБР в Twitter се казва, че мярката е предприета във връзка с търговски шпионаж от страна на руснака.

"Предполага се, че Александър Юриевич Коршунов е влязъл в сговор, за да придобие в полза на Русия информация от американска авиокомпания, представляваща търговска тайна", уточняват от ФБР, цитирани от news.bg.

57-годишният Александър Коршунов обвинен в кражба на интелектуална собственост и документи от компанията General Electric, която Москва може да е използвала в проекта ПД-14 (Перспективен двигател с тяга 14 тона - б. р. ). Смята се, че руснакът е извършвал престъпната си дейност през периода 2013-2018 г.

Той е "успял да придобие от американска авиационна компания поверителни, защитени и уникални инженерно-промишлени образци, планове и технологии", се казва в документа.

През 2019 г. съдът в щата Охайо официално повдигна обвинения срещу Коршунов. През същата година той беше арестуван на летището в Неапол. Междувременно и САЩ и Русия поискаха екстрадицията му. През август 2020 г. той беше предаден на Москва.

