ФИФА може да бъде осъдена заради Роналдо

ФИФА рискува да бъде съдена от недоволни от решението Кристиано Роналдо да бъде наказан за само един мач ефективно заради червения си картон наскоро.

40-годишният нападател беше изгонен за удар без топка в световната квалификация срещу Ейре и се очакваше да бъда санкциониран за три двубоя, което щеше да означава, че той ще пропусне първите две срещи на Португалия на Мондиал 2026.

Той наистина беше наказан за три мача, но два от тях условно - т.е. Роналдо вече изтърпя санкция от един двубой и би бил на разположение още за първата среща от Световното първенство, стига преди това да не е направил някакво друго провинение, предаде Спортал.

Точно след седмица (5 декември) ще бъде теглен жребия за груповата фаза на Мондиала и ще се разбере кои отбори ще са противници на португалците.

Тогава евентуалните съперници на Португалия биха могли да потърсят правосъдие в Спортния арбитражен съд в Швейцария, пише “Дейли Мейл”. Всяка федерация, която се чувства ощетена, трябва да докаже, че е пряко засегната от решението и че има правен интерес, достоен за защита. Също така, те биха трябвало да представят валидни аргументи, че шансовете им за преминаване на групата значително ще намалеят, ако Роналдо, автор на пет гола в квалификациите, играе срещу тях. Освен това, те би трябвало да докажат, че решението е било погрешно.

Остава да видим дали някоя федерация ще предприеме такава стъпка. Ситуацията може да бъде проследена и от други национални отбори, чиито играчи пропускат мачове поради наказания, които не са толкова смекчени, колкото това на Роналдо.

