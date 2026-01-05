FIFА обяви Димитър Пенев за футболна икона

България се раздели днес с легендарния Димитър Пенев, а Стратега не беше забравен и от ФИФА. Според световната футболна организация той е оставил огромна следа в международния футбол както като играч, така и като треньор.

От централата припомниха най-значимите успехи на Димитър Пенев – от кариерата му като футболист до постиженията му като треньор, а кулминацията остана за Мондиал 1994 в САЩ и четвъртото място, предава БГНЕС.

„Димитър Пенев, една от най-влиятелните фигури в историята на българския футбол, почина на 80-годишна възраст.

Пенев остави огромна следа в международния футбол както като играч, така и като треньор. Като централен защитник той участва в три световни първенства – Англия 1966, Мексико 1970 и ГДР 1974. Спечели 13 трофея, повечето от които с ЦСКА, като два пъти е избран за Футболист №1 на България.

Като треньор постига още по-големи успехи, водейки емблематичния отбор, в който играят Красимир Балъков, Емил Костадинов, Йордан Лечков и Христо Стоичков, до четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г.“, гласи част от материала на ФИФА.

В статията се разказва и как легендата дава началото на кариерите на едни от най-големите звезди на българския футбол, сред които Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Мартин Петров и много други.

