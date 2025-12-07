ФИФА обяви пълната програма на Световното първенство

Снимка Пиксабей

Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков взе участие в церемонията, на която ФИФА официално представи програмата по дни и часове на Мондиал 2026 следващото лято.

Камата беше в компанията на Роналдо-Феномена, Франческо Тоти и Алекси Лалас, допълва bgonair.bg.

Ето и пълната програма на Мондиал 2026 (часовете са в българско време):

ГРУПА А

1. Мексико

2. Южна Африка

3. Южна Корея

4. Дания/Северна Македония/Ирландия/Чехия

11 юни 2026

22:00 – Мексико – Южна Африка (стадион „Ацтека“, Мексико Сити)

12 юни 2026

05:00 – Южна Корея – Победител от УЕФА път D (стадион „Акрон“, Сапопан)

18 юни 2026

19:00 – Победител от УЕФА път D – Южна Африка (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)

19 юни 2026

04:00 – Мексико – Южна Корея (стадион „Акрон“, Сапопан)

25 юни 2026

04:00 – Победител от УЕФА път D – Мексико (стадион „Ацтека“, Мексико Сити)

04:00 – Южна Африка – Южна Корея (стадион „ББВА“, Гуадалупе)

ГРУПА В

1. Канада

2. Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина

3. Катар

4. Швейцария

2 юни 2026

22:00 – Канада – Победител от УЕФА път A (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)

13 юни 2026

22:00 – Катар – Швейцария (стадион „Леви’с“, Санта Клара)

18 юни 2026

22:00 – Швейцария – Победител от УЕФА път A (стадион „СоуФай“, Ингълуд)

18 юни 2026

01:00 – Канада – Катар (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)

24 юни 2026

22:00 – Швейцария – Канада (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)

22:00 – Победител от УЕФА път A – Катар (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)

ГРУПА С

1. Бразилия

2. Мароко

3. Хаити

4. Шотландия

14 юни 2026

01:00 – Бразилия – Мароко (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)

04:00 – Хаити – Шотландия (стадион „Джилет“, Фоксбъро)

20 юни 2026

01:00 – Шотландия – Мароко (стадион „Джилет“, Фоксбъро)

04:00 – Бразилия – Хаити (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)

25 юни 2026

01:00 – Шотландия – Бразилия (стадион „Хард Рок“, Маями Гардънс)

01:00 – Мароко – Хаити (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)

ГРУПА D

1. САЩ

2. Парагвай

3. Австралия

4. Турция/Румъния/Словакия/Косово

13 юни 2026

04:00 – САЩ – Парагвай (стадион „СоуФай“, Ингълуд)

14 юни 2026

07:00 – Австралия – Победител от УЕФА път C (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)

20 юни 2026

07:00 – Победител от УЕФА път C – Парагвай (стадион „Леви’с“, Санта Клара)

22:00 – САЩ – Австралия (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)

26 юни 2026

05:00 – Победител от УЕФА път C – САЩ (стадион „СоуФай“, Ингълуд)

05:00 – Парагвай - Австралия (стадион „Леви’с“, Санта Клара)

ГРУПА Е

1. Германия

2. Кюрасао

3. Кот Д`Ивоар

4. Еквадор

14 юни 2026

20:00 – Германия – Кюрасао (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)

15 юни 2026

02:00 – Кот д’Ивоар – Еквадор (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)

20 юни 2026

23:00 – Германия – Кот д’Ивоар (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)

21 юни 2026

03:00 – Еквадор – Кюрасао (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)

25 юни 2026

23:00 – Кюрасао – Кот д’Ивоар (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)

23:00 – Еквадор – Германия (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)

ГРУПА F

1. Нидерландия

2. Япония

3. Украйна/Швеция/Полша/Албания

4. Тунис

14 юни 2026

23:00 – Нидерландия – Япония (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)

15 юни 2026

05:00 – Победител от УЕФА път B – Тунис (стадион „ББВА“, Гуадалупе)

20 юни 2026

20:00 – Нидерландия – Победител от УЕФА път B (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)

21 юни 2026

07:00 – Тунис – Япония (стадион „ББВА“, Гуадалупе)

26 юни 2026

02:00 – Тунис – Нидерландия (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)

02:00 – Япония – Победител от УЕФА път B (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)

ГРУПА G

1. Белгия

2. Египет

3. Иран

4. Нова Зеландия

15 юни 2026

22:00 – Белгия – Египет (стадион "Лумен Фийлд", Сиатъл)

16 юни 2026

04:00 – Иран – Нова Зеландия (стадион "СоуФай", Ингълууд)

21 юни 2026

22:00 – Белгия – Иран (стадион "СоуФай", Ингълууд)

22 юни 2026

04:00 – Нова Зеландия – Египет (стадион "Би Си Плейс", Ванкувър)

27 юни 2026

06:00 – Египет – Иран (стадион "Лумен Фийлд", Сиатъл)

06:00 – Нова Зеландия – Белгия (стадион "Би Си Плейс", Ванкувър)

ГРУПА H

1. Испания

2. Кабо Верде

3. Саудитска Арабия

4. Уругвай

15 юни 2026

19:00 – Испания – Кабо Верде (стадион "Мерцедес-Бенц", Атланта)

16 юни 2026

01:00 – Саудитска Арабия – Уругвай (стадион "Хард Рок", Маями Гардънс)

21 юни 2026

19:00 – Испания – Саудитска Арабия (стадион "Мерцедес-Бенц", Атланта)

22 юни 2026

01:00 – Уругвай – Кабо Верде (стадион "Хард Рок", Маями Гардънс)

27 юни 2026

03:00 – Кабо Верде – Саудитска Арабия (стадион "НРД Жи", Хюстън)

03:00 – Уругвай – Испания (стадион "Акрон", Сапопан)

ГРУПА I

1. Франция

2. Сенегал

3. Ирак/Боливия/Суринам

4. Норвегия

16 юни 2026

22:00 – Франция – Сенегал (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)

17 юни 2026

01:00 – Победител от IC път 2 – Норвегия (стадион „Джилет“, Фоксбъро)

22 юни 2026

00:00 – Франция – Победител от IC път 2 (стадион "Линкълн Файненшъл Фийлд", Филаделфия)

03:00 – Норвегия – Сенегал (стадион "МетЛайф", Ийст Ръдърфорд)

26 юни 2026

22:00 – Норвегия – Франция (стадион "Джилет", Фоксбъро)

22:00 – Сенегал – Победител от IC път 2 (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)

ГРУПА J

1. Аржентина

2. Алжир

3. Австрия

4. Йордания

17 юни 2026

04:00 – Аржентина – Алжир (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)

07:00 – Австрия – Йордания (стадион „Леви’с“, Санта Клара)

22 юни 2026

20:00 – Аржентина – Австрия (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)

23 юни 2026

06:00 – Йордания – Алжир (стадион „Леви’с“, Санта Клара)

28 юни 2026

05:00 – Алжир – Австрия (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)

05:00 – Йордания – Аржентина (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)

ГРУПА К

1. Португалия

2. ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония

3. Узбекистан

4. Колумбия

17 юни 2026

20:00 – Португалия – Победител от IC път 1 (стадион "Ен Ар Джи", Хюстън)

18 юни 2026

05:00 – Узбекистан – Колумбия (стадион "Ацтека", Мексико Сити)

23 юни 2026

20:00 – Португалия – Узбекистан (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)

24 юни 2026

05:00 – Колумбия – Победител от IC път 1 (стадион „Акрон“, Сапопан)

28 юни 2026

02:30 – Колумбия – Португалия (стадион "Хард Рок", Маями Гардънс)

02:30 – Победител от IC път 1 – Узбекистан (стадион "Мерцедес-Бенц", Атланта)

ГРУПА L

1. Англия

2. Хърватия

3. Гана

4. Панама

17 юни 2026

23:00 – Англия – Хърватия (стадион "Ей Ти енд Ти", Арлингтън)

18 юни 2026

02:00 – Гана – Панама (стадион "БМО Фийлд", Торонто)

23 юни 2026

23:00 – Англия – Гана (стадион "Джилет", Фоксбъро)

24 юни 2026

02:00 – Панама – Хърватия (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)

27 юни 2026

00:00 – Панама – Англия (стадион "МетЛайф", Ийст Ръдърфорд)

00:00 – Хърватия – Гана (стадион "Линкълн Файненшъл Фийлд", Филаделфия).

