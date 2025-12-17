ФИФА одобри 50% увеличение на наградния фонд за Световното през 2026 г.

Кадър Youtube

Наградният фонд за Световното първенство по футбол догодина в САЩ, Мексико и Канада ще бъде с 50% по-висок от предишното издание, като световната федерация ФИФА се съгласи на рекорден финансов принос от 727 милиона долара за турнира, съобщава агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Най-голямата част от финансовия пакет на ФИФА - 655 милиона долара, ще бъдат плащания, базирани на постижения на 48-е участващи тима, като шампионите ще получат 50 милиона долара, а финалистите - 33 милиона долара.

„Световното първенство през 2026 година ще бъде революционно и по отношение на финансовия си принос за световната футболна общност“, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино в изявление.

16-е нации, които не успеят да преминат групова фаза, ще вземат по 9 милиона долара, а освен това всеки национален отбор има право на 1,5 милиона долара за покриване на разходите за подготовка.

Съветът на ФИФА също така потвърди, че младежки турнири във фестивален стил за играчи под 15 години, отворени за всички асоциации членки, ще започнат през 2026-а със състезания за момчета, последвани за момичета през 2027-а.

„През последните години ФИФА увеличава усилията си за насърчаване на младежкия футбол. Това е естествената следваща стъпка,“ добави Инфантино.

Съветът на ФИФА също така потвърди, че Световното първенство по футбол за жени през 2028 г. ще се проведе от 5 до 30 януари.

