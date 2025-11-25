ФИФА помилва Роналдо

кадър: БНТ,архив

Кристиано Роналдо ще може да вземе участие още в първия мач на Португалия на Световното първенство, след като беше наказан за само един двубой за червения си картон срещу Ейре наскоро.

Дисциплинарната комисия на ФИФА санкционира капитана на “мореплавателите” с лишаване от състезателни права за три срещи, но за две от тях наказанието е условно. Междувременно Роналдо вече изтърпя санкцията си при 9:1 срещу Армения, припомня Спортал.

40-годишният нападател беше изгонен в световната квалификация срещу ирландците в Дъблин, след като удари без топка Дара О’Шей. Прогнозите наистина бяха за три мача наказание, но не и някои от тях да бъдат условни. Това щеше да означава, че CR7 отпада за първите два двубоя на португалците на Мондиала.

Условните два мача ще станат ефективни, ако през следващата година Кристиано направи ново сходно провинение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!