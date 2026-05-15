ФИФА представи официалната песен на световното първенство

Световната футболна централа ФИФА представи официалната песен за световното първенство. Композицията се казва Dai Dai ("Хайде, хайде") и е в изпълнение на колумбийката Шакира и нигерийския певец Burna Boy, предава БНР.

"Dai Dai обединява глобалните звуци и енергия на Шакира и Burna Boy в едно жизнено честване на футбола, културата и единството“, се казва в изявление на ФИФА.

В началото на май Шакира пусна едноминутен тийзър за новата песен в социалните мрежи. Това е поредното парче на футболна тематика от Шакира, която преди това даде на света хитове като Waka Waka (за Мондиал 2010) и La La La (За Мондиал 2014).

ФИФА обяви, че приходите от стрийминга на песента, която ще бъде достъпна на големи стрийминг платформи, ще отидат в Глобалния фонд за гражданско образование на футболната централа.

