ФИФА започва разследване срещу играчи на Аржентина
Стопкадър БНТ 1
Световната футболна централа ФИФА започва разследване на поведението на някои от играчите на Аржентина след края на мача с Испания, съобщи Sky Sports.
Сред играчите личат имената на Леандро Паредес, Науел Молина, както и това на Роберто Аяла от треньорския щаб на „Албиселесте“, пише Спортал.бг.
Освен това, всички футболисти и целия щаб на Аржентина обърнаха гръб на Испания, докато футболистите на „Ла Роха“ вдигаха трофея – поведение, което също ще бъде разгледано от компетентните органи на ФИФА.
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