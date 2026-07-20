ФИФА започва разследване срещу играчи на Аржентина

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Световната футболна централа ФИФА започва разследване на поведението на някои от играчите на Аржентина след края на мача с Испания, съобщи Sky Sports.

Сред играчите личат имената на Леандро Паредес, Науел Молина, както и това на Роберто Аяла от треньорския щаб на „Албиселесте“, пише Спортал.бг.

Освен това, всички футболисти и целия щаб на Аржентина обърнаха гръб на Испания, докато футболистите на „Ла Роха“ вдигаха трофея – поведение, което също ще бъде разгледано от компетентните органи на ФИФА.

Редактор "Екип на Петел",

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