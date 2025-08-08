ФОМ: Рейтингът на Путин и „Единна Русия“ пада

Кадър Кремъл

Рейтингът на руският президент Владимир Путин падна сериозно на фона на забранителни закони, нарастваща инфлация и повишаване на комуналните плащания. Според данни на ФОМ, делът на руснаците, които смятат, че Путин работи „по-скоро добре“, в началото на август е спаднал до 77%. Това е най-ниската стойност от ноември 2023 г.

Спад отбелязва и рейтингът на доверие към Путин – от 82% през юни до 77%. Одобрението на правителството е спаднало до 51%, а рейтингът на „Единна Русия“ – до 40%, предаде Актуално.

Политологът Иля Гращенков предполага, че спадът в рейтингите е свързан със „забранителните инициативи“, предприети от Кремъл. Сред тях са редица забрани в интернет, преминаване към руски софтуер, глоби за посещение на забранени сайтове”; „нови данъци, нови глоби”; „закон за преводите на физически лица”; „приемането на закон за търсене в интернет на екстремистки материали”, както и „това, че от 1 септември ще бъдат въведени нови закони за гражданите”.

Причина може да бъде и ръстът на цените. „В момента провластният наратив се опитва да избегне преувеличаването, но хората усещат влошаването на стандарта на живот. Разбира се, подкрепата за властта остава стабилно висока, а партията на властта изпреварва дори общите рейтинги на опозицията“, обяснява той.

Все пак може да се предположи, че причините са доста банални, като сред тях е инфлацията. Руснаците започнаха да получават по-високи сметки за комунални услуги от юли. И това, по всичко личи, може да се превърне в причина за влошаване на социалното благосъстояние на гражданите, тъй като в редица региони ръстът достигна рекордните 15-21%.

„Не мога да не се съглася, че този август, с голяма вероятност ще се окаже забележим от гледна точка на растежа на потребителската инфлация. Т. нар. „Боршов набор”, цените на който бяха задържани от партията на властта от изборите през 2021 г. насам, се провали: цените на картофите само за една година се увеличиха три пъти, а за последните 5 години – повече от 10 пъти. Ситуацията с цвеклото и зелето не е по-добра, а тук се добавя и ръстът на тарифите за комунални услуги”, написа политологът Иля Гращенков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!