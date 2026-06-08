FT: Роман Абрамович е предал в Русия послание от Володимир Зеленски

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Миналия месец украинският президент Володимир Зеленски поканил Роман Абрамович в Киев, за да предаде чрез него на Владимир Путин предложение за преки преговори. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на четирима души, запознати със ситуацията.

Според изданието, Зеленски се е обърнал към руския олигарх с молба да информира руския президент Владимир Путин за съгласието му за среща – за първи път от началото на мащабната агресия на Русия, предава "Фокус".

Както отбелязва един от източниците, по този начин Киев е искал да покаже сериозността на намеренията си за мир. Украйна също е разчитала, че успешните удари по нефтопреработвателните обекти в Русия и спирането на руското настъпление от Въоръжените сили на Украйна ще засилят, според наличните данни, "стимула за незабавно прекратяване на огъня“.

Абрамович вече е изпълнявал ролята на посредник през 2022 г. – по-специално по време на кръга от преговори в Истанбул през март същата година. Според един от източниците на FT, близък до олигарха, ролята му все още е незаменима:

"Той е нужен, защото е единственият руснак, който се разбира с всички“.

Путин обаче не реагира на предложението. Очевидно Москва все още залага на превъзходството си в ресурсите, отбелязва FT. На Петербургския икономически форум на 5 юни Путин сам потвърди среща с "неофициален“ руски бизнесмен, без да назове име.

Още на следващия ден депутатът от Върховната рада на Украйна Алексей Гончаренко съобщи в Telegram, че става дума именно за Абрамович.

От кабинета на президента на Украйна са отказали да коментират. Въпреки това двама украински висши държавни служители са потвърдили пред изданието, че съдържанието на посланието, получено от Абрамович, наподобява отвореното писмо на Зеленски до Путин, но е било написано в по-умерен тон.

Припомняме, че на 4 юни Володимир Зеленски публикува отворено писмо до Владимир Путин, в което призова за прекратяване на войната и преки преговори. В същото време президентът на Украйна упрекна руския президент за провалите на фронта, зависимостта от Северна Корея и Китай, а също така намекна, че руският лидер губи политическия контрол в страната.

Путин нарече отвореното писмо "грубост“ и заяви, че то е написано така, че да направи личната среща между двамата лидери невъзможна. Според думите на руския президент, той само бегло е прегледал писмото – за неговото съществуване му е съобщил прессекретарят Дмитрий Песков.

Редактор "Екип на Петел",

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