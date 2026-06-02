FT: САЩ разполагат ядрени оръжия в страните от Източна Европа

Съединените щати разглеждат варианти за разполагане на ядрени оръжия в допълнителни европейски държави-членки на НАТО. Този ход има за цел да успокои съюзниците, че евентуалното намаляване на конвенционалната военна подкрепа няма да отслаби гаранциите за тяхната сигурност, съобщава Financial Times, цитира Блиц.

Държави от източния фланг на Алианса, включително Полша и някои от балтийските републики, вече са демонстрирали интерес към изграждането на бази за противовъздушна отбрана, както и към приемането на самолети с двойна функция (DCA), способни да нанасят ядрени удари.

Източници на изданието разкриват, че американски служители са изразили готовност да разширят географския обхват на ядрения си арсенал извън шестте европейски държави, които в момента приютяват такива мощности.

По този начин Вашингтон иска да покаже, че ядреният щит остава в сила, докато съюзниците от НАТО са призовани да поемат по-голяма финансова и логистична отговорност за конвенционалната си отбрана.

Освен това през тази година Варшава за първи път се присъедини към нова френска инициатива, която проучва възможностите за временно разполагане на френски ядрен отбранителен потенциал в съюзнически европейски страни.

Към момента в програмата на НАТО за споделяне на ядрени оръжия участват Белгия, Германия, Италия, Нидерландия, Турция и Обединеното кралство.

Тези страни имат право да приемат системите DCA и предно разположени ядрени авиобомби, като контролът и изключителното право за тяхната употреба остават в ръцете на Вашингтон. Самите американски ядрени оръжия в Европа се съхраняват и охраняват строго от военни части на САЩ.

Въздушните ескадрили на съюзниците, оборудвани със самолети F-35, F-15 и Tornado, преминават през редовни обучения и тактически учения, за да поддържат готовност за реакция и евентуално използване на бомбите при зелена светлина от Белия дом.

