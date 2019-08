Facebook ще преименува Instagram и WhatsApp

Названията на компаниите Instagram и WhatsApp, собственост на Марк Зукърбърг, скоро ще се променят, съобщава изданието The Information, позовавайки се на източници. По-късна информацията е била потвърдена от представители на Facebook.



Събеседниците на изданието казват, че Instagram ще се превърне в „Instagram от Facebook“ (Instagram from Facebook), а WhatsApp - в „WhatsApp от Facebook“ (WhatsApp from Facebook). Така социалната мрежа ще напомни кой е собственик и на двете популярни приложения.



Названията на приложенията, показани на екрана на смартфона, засега ще останат същите. Въпреки това, в магазините за приложения App Store и Google Play ще се използват новите „пълни“ имена. Освен това думите „от Facebook“ ще се появят на началните екрани на Instagram и WhastApp. Това вече се случи с приложението Oculus.



„Искаме повече яснота относно продуктите и услугите, които са част от Facebook“, заявява представител на социалната мрежа пред The Information. Изданието припомня, че по-рано тази година Марк Зукърбърг обяви планове за прехвърляне на чата и в трите приложения в единна технологична платформа и да позволи на потребителите да комуникират помежду си, независимо дали използват Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp или Instagram.



Превод и редакция: Блиц



Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html