Facebook вгражда скрит код в снимките, за да следи кой ги вижда и споделя

Facebook се превърна в синоним на нарушаване на неприкосновеността на личния живот, особено след скандала с Cambridge Analytica. А сега, в седмицата, в която се появи информация, че социалната мрежа ще бъда глобена с рекордна сума от $5 милиарда, австралийски експерт отново повдигна въпроса за това, че Facebook вгражда скрити кодове в снимките, качени от потребителите в социалната мрежа.

Според Един Юсупович (Edin Jusupovic), Facebook вгражда специални кодове в качените в неговите сървъри снимки. След това става възможно съвсем лесното следене действията на потребителите, изтеглили тези изображения с вградени кодове. Специалистът съобщи в своя Twitter акаунт, че е забелязал структурна аномалия в шестнадесетичния дъмп на файлове с изображения от Facebook. Поред него, това е специалната инструкция IPTC, за която експертът в прав текст казва, че това е шокиращо ниво на следене на потребителите.

#facebook is embedding tracking data inside photos you download.



I noticed a structural abnormality when looking at a hex dump of an image file from an unknown origin only to discover it contained what I now understand is an IPTC special instruction. Shocking level of tracking..

