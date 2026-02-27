Factcheck.bg: Няма изгорен българин на "Майдана", както твърди Нешка Робева, няма и други убити българи по време на протестите през 2013 и 2014 г.

Булфото

Няма данни за убити българи по време на украинските протести от 2013 и 2014 г., сочи проверка на https://factcheck.bg/

Твърдението е било многократно опровергавано от различни платформи за проверка на фактите;

Няма загинали в пожар хора по време на „Евромайдана“ в Киев през 2013 и началото на 2014 г. – подобни събития има в Одеса месеци по-късно.

В навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна отново се разпространиха твърдения за българи, убити при протестите в страната през 2013-2014 г. Тези твърдения са част от дезинформационен наратив, който целенасочено се лансира от години с цел да внуши, че българите в Украйна са обект на преследване и дискриминация, а след февруари 2022 г. и за да подкопае подкрепата за страната сред българското общество.

Актуалното разпространение на твърденията започва от профила на треньорката по художествена гимнастика Нешка Робева във Фейсбук. Публикацията ѝ е реакция на думите на президента Илияна Йотова: „Аз не смятам, че това са специални операции, това е война, която за съжаление бушува вече 4 години […] Още от първия момент нашата (с президента Радев – б. а.) позиция беше категорична и ясна – говорим за агресия и агресор“.

В своя публикация в социалната мрежа Нешка Робева твърди, че на „Майдана“ в Украйна са убити българи. „Г-жо Йотова, […] Не може да не знаете. Не може да сте забравили убийствата, живите факли на „Майдана“. Там бе жив изгорен и българин!“, пише Робева. Публикацията е създадена в ранните часове на 25 февруари и само за няколко часа събира над 40 хил. харесвания и повече от 4 хил. коментара. Споделянията надвишават 5 хил., като думите ѝ са препубликувани в проруски фейсбук групи като „Руска музика за ценители“, „Руска музика..Руско кино,Руска водка,Руски бит!“, „Maria Zakharova!Official truth! 2026“, политически групи – „НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ“, „Генерал РАДЕВ-ПРЕЗИДЕНТ на БЪЛГАРИЯ“, „Аз НЯМА да гласувам за Бойко Борисов и ГЕРБ!“, „ПРОТИВ ЕВРОТО ДА ЗАМЕНИ ЛЕВА“. Така, невярното твърдение е достигнало до над 530 хил. потребители.

Публикацията на Робева е споделена от депутата от „Възраждане“ Ангел Янчев и препубликувана в сайтове като „Гласове“, „Лентата“, „Епицентър“ и Bulgaria on Air.

1 от 5

Думите ѝ се разпространяват и в проукраинските групи „СРЕЩУ РУСКАТА ПРОПАГАНДА И АГРЕСИЯ“, „Българи за свободна Украйна!“ и „ТУК НЕ Е МОСКВА – да си освободим държавата“ с над 35 хил. потребители, където предизвиква критични коментари.

Публикацията на Робева смесва събитията от „Евромайдана“ в Киев с многократно опровергаваните твърдения, че българин с името „Иван Милев“ е загинал в Одеса по време на сблъсъците пред Профсъюзния дом на 2 май 2014 г. Те датират от първите месеци от пълномащабната война в Украйна, като тръгват от материал в „Блиц“ от 23 март 2022 г., след което започват да се разпространяват и в социалните мрежи. Търсене по изображение с функцията на Гугъл показа, че е използвана снимка на българина Николай Генчев, който не е бил в Украйна и сам опровергава дезинформацията в профила си във Фейсбук.

Историята с използването на профилната снимка на Генчев е разказана и от платформите за проверка на факти StopFake.org и AFP, които успяват да го издирят.

Данни за други загинали българи в Одеса през 2014 г. не се откриват.

Твърдението за „живите факли” на Майдана също е неточно. Протестите започват през ноември 2013 г. заради отказа на тогавашния президент на Украйна Виктор Янукович да подпише търговско споразумение с ЕС. Кулминацията е в края на февруари 2014 г. на площада „Майдан Незалежности“ в центъра на Киев, когато след сблъсъци с полицията са убити 103-ма протестиращи. Янукович бяга от страната същия месец, а малко след това Русия анексира Крим.

Това действие води до нови протести, свързани и със сблъсъците в Одеса от 2 май 2014 г., когато при пожар в Профсъюзния дом загиват 48 души.

През март миналата година Европейският съд по правата на човека осъди Украйна за това, че не е взела адекватни мерки за предотвратяване на насилието, за спасяване на жертвите на пожара и не е провела достатъчно ефективно разследване на събитията.

Проверено:

Няма данни за убити българи по време на украинските протести от 2013 и 2014 г. Твърдението е било многократно опровергавано от различни платформи за проверка на фактите. Няма загинали в пожар хора по време на Евромайдана в Киев през 2013 и началото на 2014 г. – подобни събития има в Одеса месеци по-късно.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!