"Фактор": Безумният закон на ИТН е заради Слави Трифонов. Тези, които от 90-те се гаврят с всички, днес искат затвор за журналисти

Булфото

Предлагат безумни промени в Наказателния кодекс, които превръщат разкриването на интимни или семейни подробности в сериозно престъпление, наказуемо с 1 до 6 години зад решетките, пише Faktor.bg

Депутатите на Слави Трифонов изведнъж решиха, че личният им живот е толкова безценен, че трябва да се защитава със… затвор.

Да, правилно прочетохте – ИТН предлага промени в Наказателния кодекс, които превръщат "разкриването на интимни или семейни подробности" в сериозно престъпление, наказуемо с от 1 до 6 години зад решетките. В особено тежки случаи – до 6 години и глоба до 8000 лв.

„За никого не е тайна, че това е стара мечта на Слави Трифонов, който страшно се дразни от материалите за него и се смята за тяхна жертва... Но той вече е политик, а медиите са просто длъжни да се занимават с политиците, особено с лидерите“, каза наш източник.

Едва ли някой се съмнява на кого е гениалната идея за подобна наглост.

И за да е шоуто пълно – за разследване ще могат да се използват специални разузнавателни средства (СРС). Да, точно така – същите, които принципно са запазени за тежки престъпления, вече ще се прилагат, ако някой дръзне да публикува, че депутатът е закъснял за парламента или че е ял пържоли по време на пости.

Законопроектът, разбира се, не уточнява конкретен повод за внезапната защита на личния живот, но мотивите звучат като цял правен курс, писан от сценарист-абсурдист.

Личният живот включвал всичко – от физически до социални аспекти, за които държавата можела да налага ограничения. И ето ти нова доза шоу – този път с правен бекграунд. По-нелепо предложение в историята на парламентаризма досега не е имало.

ИТН любезно уточняват, че наказанията трябва да бъдат много сериозни, за да не се „отърве“ обвиняемият само с административно наказание. Превенцията, според тях, изисквала осъждане с всички други „неблагоприятни последици, които произтичат от него“. С други думи – ако медиите дръзнат да пишат за личния ти живот, готви се за цялото шоу зад решетките.

Досега управляващите партньори на ИТН се държат като зрители на шоуто – засега не е ясно дали аплодират или гледат с притеснение. Факт е, че законопроектът е внесен само от хората на Трифонов – очевидно те единствени не разбират, че вече не са просто шоумени, а „сериозни“ политици.

Ироничното в случая е, че именно онези, които от началото на прехода се гаврят с всички публични личности, днес имат нахалството да предлагат затвор за журналисти

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!