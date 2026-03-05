Фактурата за ток на фабрика за текстил скача от 1832 до 18 131 евро

кадър: бТВ

Ден след като стана ясно, че само една от 8 хиляди жалби е приета от енергодружествата като основателна, държавният регулатор и ресорното министерство потвърдиха – причината за високите сметки е в повишеното потребление. Междувременно приетите жалби вече са три.

С инвестиция от 500 киловата соларни панели и близо 500 батерии за съхранение на енергията миналата година фабрика за текстил в Кърджали успява значително да намали сметките си за ток. До тази зима, когато разходът на фирмата за два месеца скача десет пъти – от 1 832 на 18 131 евро.

„Не можем да разберем как става тая магия“, каза пред бТВ Илия Илиев, представител на фирмата.

Даниела Николова също попада в капана на високите сметки. Двамата със сина си живеят в жилище от 90 квадратни метра и се отопляват с климатици, които не са спирани от ноември. Сметката им за ток обаче скача от 138 на 236 евро.

„Просто са абсурдни тези сметки за двама човека, които по цял ден са на работа и се прибират вечер, хапват и си лягат“, казва Николова.

В парламента от Министерството на енергетиката обясниха по-високите сметки с редица фактори.

„По-високото индивидуално потребление заради по-ниските температури, утвърдените в сила от 1 юли 2025 цени за битови потребители със средно 2,58% повече от миналия отоплителен сезон; енергийната ефективност на сградния фонд“, заяви заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов.

От Комисията за енергийно и водно регулиране съобщиха, че са извършени проверки на място.

„От тези 129 проверки на място по преценка на длъжностните лица са съставени констативни протоколи и искане за демонтиране на 50 електромери“, каза председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

От регулатора ще настояват и за промяна във формата на фактурите на електроразпределителните дружества. В тях трябва да се посочва потреблението на всеки клиент за последните 13 месеца. Предвижда се също и възможност за онлайн проследяване на потреблението.

