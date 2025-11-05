Фалира немски гигант за авточасти с хиляди работници

Пиксабей

Доставчикът на авточасти Diepersdorf Plastic Manufacturing обяви фалит, което засегна над 1000 работни места, съобщи радио BR.

Diepersdorf Plastic Manufacturing, базирана в Бавария, е лидер в своя сегмент. Тя преработва пластмасови материали над 50 години и произвежда продукти за автомобилната индустрия, като лога, емблеми, декоративни части, решетки на радиатори и покрития за системи за управление. Има заводи в Германия и Чехия, предаде Факти.

Фалитът се дължи на намаляващото търсене и покачващите се цени на суровините и енергията. Над 1000 служители в заводи в Бавария, Саксония и Северен Рейн-Вестфалия са изложени на риск от съкращения.

Германската автомобилна индустрия е в криза. В понеделник доставчикът на авточасти Mahle обяви, че съкращава около 1000 работни места. Bosch и ZF Friedrichshafen вече бяха обявили съкращения.

