Фалирал бизнесмен с нож се качи на императорския трон в "Ермитажа", за да се обърне към Путин

Кадър Фонтанка

Фалирал предприемач от Ленинградска област нахлу с нож в сградата на музея "Ермитаж" в Санкт Петербург на 17 май. Мъжът се качил на Големия императорски трон в Георгиевската зала и започна да чете обръщение към руския лидер Владимир Путин, съобщи базираното в Нидерландия издание „Москоу таймс“, цитира Новини.бг.

В своето изявление бизнесменът се оплака от скъпите кредити и подкупите сред чиновниците, като призова президента да се заеме със „законността“ на случващото се, тъй като „няма маловажни неща“.

Когато служител на музея се опита да го успокои, мъжът извади нож, който бе скрит в обувката му. На място пристигна екип на Росгвардия (военизирано подразделение от състава на МВР) , който евакуира посетителите от залата и задържа нарушителя.

„При задържането мъжът се опита да окаже активна съпротива“, съобщиха от пресслужбата на Росгвардия, като уточниха, че той е отведен в полицейското управление.

Задържаният е 45-годишният Александър от село Горбунки, Ленинградска област. Данни от Търговския регистър показаха, че предприемачът е имал поне четири бизнес проекта.

Преди две години той регистрирал фирма за разработка на софтуер, която обаче приключила 2023 г. на загуба. Други две негови компании са били ликвидирани по решение на данъчните власти, а четвъртата не е показвала признаци на дейност в последно време.

Известно е също, че мъжът има три деца и е активен в социалните мрежи, където често участва в дискусии, свързани с различни инициативи в родното му село. Той нееднократно е критикувал местната власт, особено ръководството на центъра за култура, спорт и младежка политика.

След инцидента от Ермитажа обявиха, че ще бъде извършена експертиза на трона за евентуални повреди.

През март тази година съд осъди посетител на музея да заплати около 9500 евро, след като седнал на трона на великия магистър на Малтийския орден и повредил тапицерията му.

