Фалшив е сигналът за бомба в Гранд мол във Варна

Кадър Фб

Гранд мол отново беше отворен, след като посетителите бяха евакуирани преди около час.

Търговският център вече е проверен и отново работи нормално, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Припомняме, че до евакуацията на търговския център се стигна, след като на електронната поща беше получен сигнал за взривно устройство.

На място имаше полиция и пожарна, но, за щастие, сигналът се оказа фалшив.

Голяма част от излезлите навън посетители бяха ученици.

Засилени мерки за сигурност има в момента и на Летище Варна. На Терминал 2 се допускат само пътници с валидни билети, съобщиха от аеропорта за Varna24.bg.

