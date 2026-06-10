Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите

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Волейболистите от националния ни отбор стартираха участието си в Лигата на нациите със загуба.

България отстъпи пред Белгия с 1:3 (25:20, 24:26, 24:26, 23:25) в първия си двубой.

Ас на Симеон Николов и България поведе с 4:3 в началото на срещата, пише Спортал.бг.

След атака на Алекс Грозданов в центъра стана 6:6. Мощна атака на Александър Николов и 7:6 за България. Мощна двойна блокада на Аспарух Аспарухов и 8:6. Технична атака на Александър Николов и 9:7. Блокада на Симеон Николов - 11:8. Емануеле Дзанини взе прекъсване за Белгия. Мощна атака на Аспарух Аспарухов от зона 2 по блокадата и 16:12. Ас на Аспарух Аспарухов и 18:13. Емануеле Дзанинин взе второ прекъсване за Белгия. Атака на Аспарух Аспарухов и 19:14. Техничен пайп на Александър Николов и 22:17. Аспарух Аспарухов атакува по блокадата и геймбол при 24:19. Мощна атака на Аспарух Аспарухов по блокадата от зона 2 и 25:20.

Технична атака на Аспарух Аспарухов и 4:4 в началото на втората част. Мони Николов пусна технично в полето на Белгия за 7:9. Ас на Алекс Николов и равенство при 9:9. Брутална атака на Алекс Николов на единична блокада от зона 2 - 10:11. Мартин Атанасов атакува прецизно от зона 4 по диагонала за 11:13. Аспарух Аспарухов намали до 12:15. Блокада на Илия Петков изравни резултата при 17:17. Емануеле Дзанини взе прекъсване за Белгия. Ас на Аспарух Аспарухов и 20:17. Белгия успя да изравни при 21:21. Ас на Стийн Д'Хулст 21:22. Мартин Атанасов атакува мощно по диагонала от зона 4 - 22:22. Атака на Алекс Николов и 22:23. Атака на Базил Дермо по тройната блокада и Белгия спечели втората част с 26:24.

Базил Дермо атакува в аут и 3:1 за България. Блокада на Мартин Атанасов и 5:2 за България. Ас на Фере Регерс и Белгия поведе с 6:5. Атака на Аспарух Аспарухов и 7:7. Сервис в аут на Пиер Перен и България поведе с 12:11. Блокада на Симеон Николов и 13:11. Илия Петков атакува мощно в центъра за 18:18. Перфектен пайп на Аспарух Аспарухов и 19:18. Алекс Николов прокара топката между мрежата и блокадата - 20:20. Великолепен пайп на Алекс Николов 21:20. Емануеле Дзанини взе прекъсване за Белгия. Алекс Николов се справи в атака за 24:24. Волейболистите на Белгия измъкнаха третия гейм с 26:24.

България поведе с 3:1 в началото на четвъртата част. Базил Дермо се налижи да напусне играта и бе заменен от Сепе Роти. Грешка в атака на Белгия и България поведе с 5:3. Националите поведоха със 7:5. Фере Регерс атакува в аут и 8:5. Емануеле Дзанини взе прекъсване за Белгия. Великолепна комбинация в центъра Симеон Николов - Илия Петков - 10:6. Мощна атака на Алекс Николов от зона 4 по диагонала и 11:7. Нова мощна атака на Алекс Николов и 13:10. Белгийците намалиха до 12:13. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Троен блок спря атака на Мартин Атанасов - 13:14. Жасмин Величков влезе в игра за България. Жасмин Величков атакува в аут - 13:15. Джанлоренцо Бленджини взе второ прекъсване за България в четвъртата част. Блокада на Алекс Грозданов - 16:17. Технична атака на Александър Николов по диагонала от зона 4 - 17:18. Блокада на Аспарух Аспарухов спря атака на Фере Регерс и 18:18. Мощна атака на Александър Николов и България поведе с 20:19. Емануеле Дзанини взе прекъсване за Белгия. Фере Регерс изведе Белгия напред с 22:20. Илия Петков атакува остро в центъра за 21:22. Мощна атака на Александър Николов - 22:23. Пиер Перен изведе Белгия до мачбол при 24:23. Александър Николов атакува за 23:24. Симеон Николов би сервис в мрежата и Белгия спечели четвъртата част с 25:23 и мача с 3:1 гейма.

БЪЛГАРИЯ - БЕЛГИЯ 1:3 (25:20, 24:26, 24:26, 23:25)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро (Жасмин Величков, Преслав Петков, Стоил Палев, Венислав Антов)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

Треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ/АНДРЕЙ ЖЕКОВ

БЕЛГИЯ: Стийн Д’Хулст, Базил Дермо, Фере Регерс, Пиер Перен, Самюел Фафшампс, Ван Ленорт Елсен - Горик Лантсогт-либеро (Вуут Д'Хеер, Сепе Роти)

Старши треньор: ЕМАНУЕЛЕ ДЗАНИНИ.

Редактор "Екип на Петел",

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