Фалстарт на делото срещу бившия митнически директор Мирослав Беляшки

Кадър Булфото

Окръжният съд в Хасково не даде ход на делото срещу бившия директор на Териториална дирекция „Митница“ – Пловдив Мирослав Беляшки. Причината е неявяването на неговия защитник, предава Нова телевизия. Следващото заседание е насрочено за 25 септември.

Обвинителният акт е внесен от Софийската градска прокуратура. Според него на 17 април 2025 г. Беляшки, в качеството си на длъжностно лице, е превишил правомощията си, като е разпоредил товарен автомобил с цигари да бъде придружен под митнически конвой от служители на ТД „Митница“ – Пловдив от ГКПП „Капитан Андреево“ до митническия пункт във Видин. По данни на прокуратурата камионът превозвал акцизни стоки – 1 400 мастербокса цигари, пътуващи под режим „транзит“ от Грузия за Нидерландия.

Разследването сочи, че още на 12 април 2025 г. товарният автомобил бил отделен за съвместна проверка от митнически и гранични служители след сигнал от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) за движение на рискова стока.

Според обвинението действията са били предприети с цел товарът да бъде изведен през митническия пункт във Видин извън страната, като по този начин юридическото лице S.S.K.S. избегне плащането на потенциално дължим акциз от близо 1,5 млн. евро.

Ако бъде признат за виновен, Беляшки може да получи наказание от една до осем години затвор, както и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност.

След заседанието на съда в петък подсъдимият определи обвинението като „абсолютен фарс“, който, по думите му, продължава вече повече от година. „Щом това успя да се случи на мен, може да се случи на всеки български гражданин, независимо от неговата професия“, заяви той пред журналисти.

Беляшки посочи, че обвинението се основава на присъствието му на митнически пункт, който не е бил в неговата териториална компетентност. Според него обаче няма пречка директор на митническа дирекция да извършва проверки и да присъства във всяка митница в страната. Той заяви още, че е бил на „Капитан Андреево“ във връзка с командировани служители от Пловдив и е разпоредил конвоирането на товара в изпълнение на законовите си задължения.

Обвиняемият смята, че срещу него се води целенасочена репресия заради засегнати икономически интереси. „Знам защо съм неудобен предвид големите икономически интереси, които явно са добре обслужвани от моя заместник. Цялото общество знае кой контролира съдебната система – същите хора контролират и митницата, и съдебната система“, каза още Беляшки.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!