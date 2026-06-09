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Фалстарт на делото за побоя над директора на русенската полиция

09.06.2026 / 12:02 1

Снимка Пиксабей

Фалстарт на делото за побоя над директора на русенската полиция. Десет месеца след инцидента, при който Николай Кожухаров беше с опасност за живота след разпра с четирима младежи, заседанието беше отложено за месец септември. Причината - защитата на непълнолетния обвиняем поиска свидетелства от заседателите и съдията, че могат да работят с деца и са преминали специално обучение.

Припомняме, че директорът на русенската полиция пострада при сбиване с четирима младежи в началото на месец септември миналата година. Най-тежкото обвинение е срещу вече 16-годишен младеж, за който прокуратурата твърди, че е нанесъл ударите, довели до изпадането в кома на Кожухаров. Потърпевшият се яви в съда, но отказа коментар, пише nova.bg.

На въпрос на журналисти поддържа ли обвинението на прокуратурата, че 16-годишният младеж е основният заподозрян за нападението адвокатът на Кожухаров Емил Тодоров заяви: "Такова е обвинението. А какво ще се установи в хода на наказателния процес, съдебната му фаза, това е вече друга работа". 

Методи Лалов, който е защитник на 16-годишния обвиняем, от своя страна подчерта: "Имам възражения, свързани със съществени процесуални нарушения. И това не е с цел да върнем делото, за да го забавим. В правовата държава законът се спазва винаги. Когато има нарушения,  и те са съществени - не можем да ги преглътнем просто ей така. Да си оправят прокуратурата и следствието това, което са сгрешили". 

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Коментари
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уйчо (преди 42 минути)
Рейтинг: 131967 | Одобрение: 8737
Това е поредния сигнал, че трябва да се свали възрастта на тези, които не могат да разбират свойството и значението на деянието си и да ръководят постъпките си. Примерно 10 години. Те са много наясно с правата си и че могат да вършат престъпления безнаказано. От четиримата само непълнолетният е обвинен, защото законът го пази.

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