Фалстарт на делото за побоя над директора на русенската полиция
Снимка Пиксабей
Фалстарт на делото за побоя над директора на русенската полиция. Десет месеца след инцидента, при който Николай Кожухаров беше с опасност за живота след разпра с четирима младежи, заседанието беше отложено за месец септември. Причината - защитата на непълнолетния обвиняем поиска свидетелства от заседателите и съдията, че могат да работят с деца и са преминали специално обучение.
Припомняме, че директорът на русенската полиция пострада при сбиване с четирима младежи в началото на месец септември миналата година. Най-тежкото обвинение е срещу вече 16-годишен младеж, за който прокуратурата твърди, че е нанесъл ударите, довели до изпадането в кома на Кожухаров. Потърпевшият се яви в съда, но отказа коментар, пише nova.bg.
На въпрос на журналисти поддържа ли обвинението на прокуратурата, че 16-годишният младеж е основният заподозрян за нападението адвокатът на Кожухаров Емил Тодоров заяви: "Такова е обвинението. А какво ще се установи в хода на наказателния процес, съдебната му фаза, това е вече друга работа".
Методи Лалов, който е защитник на 16-годишния обвиняем, от своя страна подчерта: "Имам възражения, свързани със съществени процесуални нарушения. И това не е с цел да върнем делото, за да го забавим. В правовата държава законът се спазва винаги. Когато има нарушения, и те са съществени - не можем да ги преглътнем просто ей така. Да си оправят прокуратурата и следствието това, което са сгрешили".
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