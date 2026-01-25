"Фанагория": Благодарение на уличните кучета Петко излезе жив

Снимка: "Фанагория"

"В най-тъмния момент те бяха там. Без страх. Без колебание. Нямаше прожектори. Нямаше аплодисменти" Това написаха във фейсбук страницата си от варненската конна база "Фанагория".

Те разказват за помощта, която са получили от няколко четириноги по време на пожара, в който загинаха 7 от конете и бяха спасени 4. Тези кучета са запазили живота на Петко.

"Наричат ги просто "улични“. Плюят ги, гонят ги, подминават ги. А те направиха онова, което малцина биха - останаха до край. Пазиха. Спасиха.

Когато Петко загуби съзнание и остана вътре без сили, те бяха там. Намериха го. Събудиха го. Не го оставиха сам. Благодарение на тях Петко излезе жив", пишат от "Фанагория".

За конната база те са герои: "Тези кучета не търсеха награда. Те действаха по инстинкт, който е по-чист от човешките сметки. Инстинктът да пазиш. Да бъдеш верен. Да не изоставиш. Те не са бездомни. Те са герои!"

"И ако ги видите пред "Фанагория", моля, оставете им храна и вода. Те имат нужда от грижа. Докато успеем да им намерим нов дом", завършват от конната база.

