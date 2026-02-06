"Фанагория": Дотук! В събота ще кажем "Стига тишина!"

Снимка: "Фанагория"

От конната база "Фанагория" ще съберат съпричастните към съдбата им варненци в събота.

"Дотук! Има моменти, в които една загуба разтърсва повече от думи. Моменти, в които тишината около няколко невинни живота тежи като присъда. Тези кончета бяха грижа. Бяха доверие. Бяха част от възпитанието на децата ни. Тяхната липса не е просто болка — тя е граница", написаха във фейсбук страницата си те.

Събирането ще бъде пред районното кметство в "Аспарухово".

"В събота от 11:00 ч. се събираме, за да кажем, че тази загуба няма да бъде напразна. Че животът не се измерва в квадратни метри. Че възпитанието не се гради върху бетон. Градът възпитава. И когато допускаме безразличие, възпитаваме точно него. Решенията днес създават децата утре. Ела. Това е моментът да кажеш „стига“, заявяват от "Фанагория".

Ето какво още пишат те:

"Стига тишина. Стига примирение. Стига живот на пауза, докато ценностите ни изчезват една по една. Не можем да продължим така - без памет, без грижа, без посока. Когато културата се руши, когато образованието губи смисъл, когато възпитанието се заменя с безразличие, обществото заспива. А заспалото общество губи бъдещето си.

Това е момент за пробуждане. Момент да застанем изправени и да кажем, че искаме среда, която възпитава, а не унищожава. Град, който пази духа си.

Общество, което помни децата си.

Ела. Това е моментът, в който да кажеш „стига“ на глас, заедно!"

