"Фанагория": Лети към небесата, Динго Стар! Там, където няма граници и където тичат само свободни души

снимка: Фейсбук, Конна база "Фанагория

Дни след инцидента, при който късо съединение причини пожар и изпепели историко-етнографския комплекс във Варна, а 7 от кончетата в базата изгоряха, от "Фанагория" публикуваха тежък пост във Фейсбук за едно от загубените животни:

"Лети към небесата, Динго Стар!

Ти беше огън и свобода, сила и нежност, всичко в едно. Конят на Петко - не просто спътник, а душа, която се разтваряше заедно с неговата. От първия ден той беше до теб, отгледа те, пазеше те и ти избра него. Избра го, защото сърцата ви се разпознаха и станаха едно. Между вас нямаше думи. Един поглед стигаше, едно докосване, едно движение. Ти не беше просто жребец. Ти беше присъствие. Сила, която не се налага. Красота, която не търси погледи. Свобода, която се доверява само веднъж. Фанагория те познаваше като своя гордост, но Петко те познаваше като съдба.

Сега манежът е по-тих, въздухът - по-тежък. Болката ни разкъсва, защото такива същества не се заместват. Ти си отиде, Динго Стар, но остави всичко от себе си тук - във всеки спомен, във всяка стъпка, във всяко сърце, което е обичало твоето.

Лети, красив жребецо. Там, където няма граници, където тичат само свободни души, където сърцата не се чупят."

