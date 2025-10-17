Фантастичен Везенков донесе победата на Олимпиакос в драматичен мач в Евролигата

кадър: Макс спорт

Българският национал Александър Везенков се превърна в герой за Олимпиакос при драматичния успех с 95-94 над Макаби Тел Авив в Белград, в мач от петия кръг на Евролигата.

Саша беше главното действащо лице в последната минута на срещата, в която неговият тим изоставаше почти през цялото време. При резултат 94-90 в полза на Макаби и оставащи 42.2 секунди до края на сблъсъка, Везенков беше фаулиран при опит за стрелба от далечно разстояние. Той вкара и трите наказателни удара, с което доближи гръцкия гранд само на точка от съперника. 17 секунди преди последната сирена отново Везенков даде аванс от точка на Олимпиакос (95-94), като донесе победата на "червено-белите" от Пирея.

Везенков завърши срещата с дабъл-дабъл - 23 точки и 10 борби, към които добави и 2 асистенции, за да достигне коефициент на полезно действие 31. С 23 точки се разписа и Никола Милутинов, а 18 наниза Тайлър Дорси, допълва Спортал.

Иначе, след 10 минути игра в зала "Александър Николич" домакините поведоха с 24-22, а на почивката преднината им беше 8 точки (48-40). В заключителната част пък гръцкият гранд влезе с пасив от 5 точки (65-70), но успя да стигне до обрат.

Разбира се, Везенков отново попадна в стартовата петица на гръцкия гранд, в компанията на Нтиликина, Уорд, Дорси и Милутинов.

