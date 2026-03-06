Фантастичният танцов спектакъл Future Cargo с три безплатни представления във Варна

снимка: Община Варна

Три премиерни представления ще има във Варна научно-фантастичният танцов спектакъл Future Cargo, продукция на Гръцката национална опера (GNO) и The Place – Лондон. Зад проекта стои творческото дуо Фрауке Рекуардт и Дейвид Розенберг, които, вместо традиционна сцена, ще изградят силно въздействащ кинематографичен пейзаж върху 12-метров камион.

Future Cargo е пътуващ спектакъл със стилистика, вдъхновена от научната фантастика, оригинална хореография, неонови светлини и доза хумор. Авторите му обещават изживяване като от друга планета, но съвсем близо до нас – хората, среща на познатото и изненадващото в полето на танца. Странният свят на тези блестящи извънземни се смесва с нашия и както подобава на добрата научна фантастика, ни връща към самите нас, описва извънгабаритното представление The Guardian.

В спектакъла участват изпълнители от Балета на Гръцката национална опера. За представленията са избрани две локации – парк „Аспарухово“ (18:30 ч. на 20 март) и Слънчевия часовник на входа на Морската градина (18:30 ч. и 20:00 ч. на 21 март), съобщават от общинската пресслужба.

Представленията са безплатни за всички варненци и гости на града. Във Варна спектакълът гостува по проект „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна, Процедура „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, Национален план за възстановяване и устойчивост.

