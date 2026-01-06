Фантастико: Франзелата ни и преди и след Нова година струваше 1,19 лева, просто имаше промоция

Кадър Фб, Фантастико

Артикул на търговската верига "Фантастико" влезе в "черния списък" на стоките, поскъпнали безпричинно в първите дни на 2026 г.

В интервю за Нова тв шефът на сдружението "Активни потребители" Богомил Николов коментира някои опити за вдигане на цени, сред които и франзела "Симид", 300 г., която на 31 декември е струвала 0,89 лв. (0,46 евро) в магазин на цитираната търговска верига, а на 2 януари вече се е продавала за 1.19 лв., или 0,61 евро. Това е 33% увеличение, подчерта Николов.

Оказа се обаче, че експертът прави сравнение между промоционална и редовна цена. Това поне обясниха от "Фантастико".

И преди Нова година, и след това, франзелата е струвала 1.19 лв., или 0,61 евро. Просто между 17 и 31 декември стоката е била на промоция и тогава цената е била 0,89 лв. (0,46 евро), гласи съобщение на компанията, адресирано до клиентите ѝ.

