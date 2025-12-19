Фармацевти предупреждават: Достъпът до лекарства след Нова година е под риск

Снимка: Булфото, архив

Проблемът с неизплатените средства от Националната здравноосигурителна каса към аптеките излиза извън рамките на счетоводен спор и вече се превръща в реален риск за достъпа до лекарства. Над 700 семейни аптеки предупреждават, че забавянето на плащанията може да доведе до прекъсване на снабдяването, особено в малките населени места, където често има само една аптека.

Проблемът тепърва започва да ескалира, предупреди в ефира на Радио Варна и предаването "Новият ден" доц. Николай Герасимов от Инициативния комитет на магистрите-фармацевти в България. По думите му неприемането на бюджета и настоящата политическа ситуация водят до големи просрочвания към аптеките от страна на здравноосигурителния фонд. Доц. Герасимов заяви още:

Аптеките нямат натрупан финансов резерв. Плащанията към аптеките към Здравната каса ще се забавят, ние ще започнем да просрочваме фактури към търговците на лекарства и ще започне едно масово недоставяне на медикаменти, с които да се изпълняват рецепти по здравна каса.

Съществува реален риск хронично болни пациенти да бъдат принудени да си заплащат цялата стойност за лекарствата или да нямат достъп до тях, предупреди фармацевтът. Той определи този проблем като риск както за аптекари, така и за пациенти. Най-голямо е предизвикателството пред малките аптеки, прогнозира Герасимов.

Да се освободи финансовият резерв към Националната здравноосигурителна каса, за да бъдат коректни фармацевтите към доставчиците на лекарства, предлагат от бранша. Всичко обаче, допълни доц. Герасимов, зависи от управлението в НЗОК и Надзорния съвет - всички сме скачени съдове по веригата, подчерта той.

