Фармацевтичният съюз ще иска пълен одит на НЗОК

Петел.бг

Българският фармацевтичен съюз ще поиска оставката на директори на Регионални здравни инспекции в страната, както и ще поиска пълен одит на Националната здравноосигурителна каса.

Тези теми ще бъдат обсъдени на пресконференция на Съюза в четвъртък. Формален повод за нея е Световният ден на фармацевта, който се отбелязва на 25-ти септември. Темата на пресконференцията е за "Отношенията между съсловната организация на магистър-фармацевтите и държавните институции" и дали "Властта слуша експертното мнение на фармацевтите при взимане на управленски решения и иска ли въобще да го чува?", съобщиха организаторите, цитирани от БГНЕС.

"В зависимост от резултатите от одита на Националната здравноосигурителна каса, Съюзът ще поиска и оставки на директори на РЗИ-та", каза Светослав Крумов, магистър-фармацевт и главен секретар на Българския фармацевтичен съюз.

Фармацевтите ще акцентират и върху достъпа до лекарства и фармацевтични услуги, както и на състоянието на работната сила във фармацията – налични фармацевти, аптеки и колко са достатъчно; проектопромени в Закона за здравното осигуряване, които имат потенциала да обезсмислят договарянето между БФС и НЗОК; примери от практиката при на контрол над аптеки – може ли контролът да се фокусира върху някого и в същото време „широко да си затваря очите“ за друг; както и напредъка на електронното здравеопазване и лекарствоснабдяването.

25-ти септември e Световният ден на фармацевта. На този ден през 1912 г., преди 113 години е създадена Международната фармацевтична федерация (FIP), в която към момента членуват над четири милиона фармацевти, стотици Национални фармацевтични организации, включително БФС и много академични институции.

Темата на Световния ден на фармацевтите през 2025 г. е: „Мисли за здравето, мисли за магистър-фармацевта“ и с нея се подчертава, че аптека без магистър-фармацевт носи риск за здравето, като подкопава качеството и безопасността на грижите, заплашва оптимизацията на лекарствената терапия и излага на риск доверието в здравеопазването.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!