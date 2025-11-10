Фармацевтите предупреждават: Възможно е от 1 януари да не можем да отворим аптеките

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Фармацевти заплашват да протестират и на 1 януари да затворят аптеките заради задължителен софтуер за управление, който допълнително натоварва дейността им финансово.

Трудността за всички нас е, че софтуера ще стане още по-тежък и от 1 януари може да не успеем да обслужим пациентите и те да останат без лекарства. Нашият бранш е изключително изсветлен, но сега ни дават изключително кратко време, за да въведем този нов по-тежък софтуер. Времето е супер кратко, може да се наложи смяна на компютърни конфигурации и допълнително обучение на персонала.

Това коментира пред Нова тв Ростислав Курдов.

Този софтуер е избран за бизнеса като цяло, но фармацевтичния бизнес е по-особен и трябва да се разделят нещата и да сме наясно колко е важен той за хората и населението, посочи той.

Съдейки от всички нововъдеиия, които и до момента сме правили, съм наясно, че тази промяна ще изисква изключително голям човешки ресурс, а времето е прекалено кратко. Иначе и в момента всяка опаковка, която излиза от аптеката преминава през контрола на три системи за верификация, така че всичко е абсолютно светло. А с новото изискване верификациите стават вече четири - т.е. софтуера става още по-тежък и не на последно място не е сигурно дали самите компютюрни конфигурации, с които сега разполагаме, ще могат да издържат на това натоварване, коментира той.

Готови сме ясно да заявим позицията си, че се притесняваме, че заради нововъдението и краткото време ние няма да можем да изпълняваме клетвата си към пациента, посочи той.

