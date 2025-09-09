Фарьорските острови с нова победа в световните квалификации

Снимка: Пиксабей

Фарьорските острови постигнаха втора победа в световните квалифкации. Отборът се справи с Гибралтар в група "L" след 1:0 на стадион "Нос Европа".



Мартин Агнарсон направи разликата в 68-ата минута, предаде Фокус.



Гибралтар е на последното 5-о място в групата без точки. Фарьорските острови е трети, имащ 6, но на още 6 зад втория Чехия. Предишният успех на състава отново бе срещу гибралтарците, но вкъщи през юни за крайното 2:1.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!