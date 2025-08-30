Фаворит за титлата на US Open напусна корта със сълзи

снимка: TigerPuppala, Уикипедия

Американецът Бен Шелтън, който бе един от големите фаворити за спечелване на Откритото първенство на САЩ (US Open) при мъжете, се оттегли от надпреварата поради контузия.



Това се случи след като опонента му в третия кръг Адриан Манарино от Франция взе четвъртия сет, с което изравни 2:2 частите в срещата (3:6, 6:3, 4:6, 6:4), предаде Фокус.



Битката продължи 3 часа и 10 минути, а накрая Шелтън напусна със сълзи на очи, подобно на Григор Димитров, който се отказа след като водеше с 2:0 сета на бъдещия шампион и лидер в световната ранглиста Яник Синер в осминафинала на "Уимбълдън".



В следващата фаза ветеранът Манарино ще играе с 20-ия в схемата Иржи Лехечка от Чехия.

