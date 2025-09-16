"Файненшъл таймс": Русия индоктринира отвлечени украински деца в над 200 обекта

Пиксабей

Украински деца, отвлечени от Русия, са държани в над 200 места в цялата страна и в окупирани територии, където рутинно са подложени на индоктринация и принудително военно обучение, пише "Файненшъл таймс", позовавайки се на публикувано днес проучване на университета в Йейл, предаде БНР.

Доклад на Лабораторията за хуманитарни изследвания към колежа за обществено здраве към университета в Йейл идентифицира 210 обекта, включително летни лагери, курорти, кадетски училища, медицински заведения и военна база, където са държани украински деца след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

"Русия управлява безпрецедентна система от мащабни превъзпитания, военно обучение и общежития, способни да приемат десетки хиляди деца от Украйна за дълги периоди от време", се казва в доклада.

Публично достъпни данни на руски компании разкриват, че повече от половината от посочените в доклада места се управляват от федерални или местни държавни органи, включително Министерството на отбраната и отдела за управление на президентската собственост, според резултатите от проучването.

Украинските власти изчисляват, че близо 20 000 деца са били отведени в Русия по време на войната, като само малка част са били върнати.

Редица украински деца са били открити на руски уебсайтове за осиновяване, въпреки че общият брой остава неизвестен.

През 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин и един от неговите висши служители във връзка с насилственото преместване на украински деца.

