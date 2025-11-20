Федерален съдия спря заповед на Тръмп за Националната гвардия

кадър: Ютуб

Федерален съдия спря засега разполагането на Националната гвардия, разпоредено от президента Доналд Тръмп, във Вашингтон, окръг Колумбия, с което нанесе своеобразен временен юридически удар по усилията на президента да изпрати военни в американски градове въпреки възраженията на местните лидери, съобщи Ройтерс.

Американският окръжен съдия Джиа Коб, назначена от бившия президент Джо Байдън, временно блокира администрацията на Тръмп да разположи войски от Националната гвардия за прилагане на закона в столицата на страната без одобрението на кмета.

Коб отложи решението си до 11 декември, за да даде възможност на администрацията на Тръмп да обжалва, допълва БТА.

Правната битка се води успоредно с няколко други в цялата страна, тъй като Тръмп се опитва да заобиколи отдавнашни, но рядко тествани ограничения върху президентите да използват войски за прилагане на вътрешното законодателство, посочва Ройтерс.

