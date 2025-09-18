Федералният резерв на САЩ понижи основната лихва за първи път тази година

Снимка Pexels

Управлението за федералния резерв на САЩ (УФР, Фед) понижи основния лихвен процент с 0,25 процентни пункта, като постави целевия диапазон за лихвата по федералните фондове между 4,00 и 4,25 на сто. Решението е било прието с 11 гласа "за" и 1 "против", като новоназначеният управител Стивън Майрън е гласувал против, настоявайки за по-силно намаление с 0,5 пункта, предаде Си Ен Би Си, цитирани от БНР.

Намалението е първо за настоящата година, след като през 2024 г. централната банка на САЩ намали лихвите три пъти. Така от декември 2024 г. насам Фед поддържаше лихвите на ниво 4,25 на сто – 4,50 на сто.

Гласуването показа по-малко разногласия от очакваното от пазарите. Гуверньорите Мишел Бауман и Кристофър Уолър, също назначени от президента Доналд Тръмп, подкрепиха намалението с 0,25 пункта. Според американски медии всички трима са разглеждани като ключови представители на централната банка в контекста на натиска от страна на Белия дом за по-бързо и по-агресивно понижаване на лихвите.

В изявление след срещата Федералният комитет за откритите пазари посочва, че икономическата активност е "по-умерена", като допълва, че "растежът на заетостта се е забавил", а инфлацията "е нараснала и остава относително повишена". Отбелязва се също, че "несигурността около икономическите перспективи остава висока", а рисковете пред пазара на труда са нараснали.

В така наречената "точкова диаграма" (dot plot), която обобщава индивидуалните очаквания на членовете на Комитета, се посочва, че до края на 2025 година се очакват още две понижения на лихвите. Деветима от участниците са предвидили още едно намаление, а десетима – две, вероятно през октомври и декември. Един от участниците е изразил мнение, че изобщо не е необходимо да се предприема ново понижение.

Диаграмата показва още едно намаление през 2026 година и допълнително през 2027 година, като в дългосрочен план се цели достигане на неутрална лихва от 3,0 на сто. Част от участниците предвиждат и по-ниска дългосрочна лихва от средната стойност.

Икономическите прогнози, публикувани след заседанието, сочат леко ускоряване на растежа в сравнение с прогнозите от юни, докато перспективите за инфлацията и безработицата остават непроменени.

Заседанието на УФР беше предшествано от изострена политическа атмосфера, необичайна за институция, която обичайно работи с ограничено публично внимание и консенсусни решения.

Назначаването на Стивън Майрън, който е изразявал критики към президента на централната банка Джером Пауъл, предизвика коментари относно независимостта на централната банка от политическо влияние.

Президентът Тръмп многократно настоява за по-ниски лихвени проценти с аргумента, че това ще стимулира жилищния пазар и ще намали разходите за финансиране на държавния дълг. По време на предходния си мандат той нееднократно е критикувал ръководителя на Фед Джером Пауъл, наричайки го дори "глупак".

Допълнително напрежение предизвика решение на апелативен съд, което временно блокира опита на администрацията да освободи управителя Лиса Кук. Кук бе назначена по време на мандата на предишния президент Джо Байдън и е обвинена от Белия дом в злоупотреби с ипотечни кредити, които тя отрича. Съдът ѝ позволи да участва в заседанието и тя е гласувала в подкрепа на понижаването с 0,25 пункта.

Членът на УС на УФР Кристофър Уолър, който също е разглеждан като потенциален наследник на Джеръм Пауъл след края на мандата му през май 2026 година, е изразил мнение, че паричната политика трябва да се облекчи сега, за да се предотвратят по-сериозни проблеми в бъдеще.

Докато вниманието на пазарите бе съсредоточено върху очакваното решение на УФР, събития, свързани със състава на Федералния комитет за отворените пазари, привлякоха допълнително обществено внимание преди срещата.

Майрън, номиниран от президента Доналд Тръмп за свободното място в Управителния съвет на Фед, положи клетва във вторник сутринта – непосредствено преди началото на заседанието. Американски медии отбелязват, че Майрън е подложен на критики, след като е отказал да се оттегли от поста си на председател на Съвета на икономическите съветници към Белия дом. Вместо това е излязъл в неплатен отпуск, което според коментатори също поставя под въпрос степента на неговата институционална независимост като член на ръководството на Фед.

Междувременно федерален апелативен съд постанови в понеделник вечерта, че гуверньорът на УФР Лиса Кук може да продължи да изпълнява функциите си, докато се разглежда съдебният ѝ иск срещу решението на администрацията на Тръмп за освобождаването ѝ от длъжност. Според правителствени представители Белият дом възнамерява да поиска от Върховния съд да разреши уволнението ѝ във връзка с обвинения за предполагаеми злоупотреби с ипотечни кредити, които Кук отрича.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!