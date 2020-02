Федерер и Надал поставиха световен рекорд

Роджър Федерер и Рафаел Надал изиграха демонстративен мач помежду си в Кейптаун, Южна Африка. Той се проведе на “Кейптаун Стейдиъм”. Тенис двубоят беше наблюдават от 51 954 души на стадиона в южноафриканския град. С това беше поставен рекорд за най-посещаван тенис мач в историята досега.

Предишният рекорд по посещаемост на тенис двубой бе 42 517 души на срещата между Федерер и Александър Зверев в Мексико Сити през 2019 година.

В същото време беше подпомогната фондацията на швейцареца, като бяха събрани 3,5 милиона долара. До момента в инициативата „Мач за Африка" никога не е събирана толкова голяма сума пари.

Швейцарецът победи големия си съперник в три сета - 6:4, 3:6, 6:3, като бяха събрани 3,5 милиона долара за фондацията на Федерер, което също е рекордна сума до момента.

По-рано на стадиона в Кейптаун Роджър Федерер и милиардерът Бил Гейтс за трети път играха в един отбор в мача с благотворителна цел, съобщава gong.bg. Двамата постигнаха третия си успех като тандем след решителен пробив в деветия гейм на мача срещу носителя на общо 19 титли от "Големия шлем" Рафаел Надал и комедийния актьор Тревър Ноа.

Роджър Федерер игра за първи път в Южна Африка, родината на неговата майка. Швейцарецът показа емоции по време на церемонията по откриването, спомняйки си за времето в страната, посещавана от него в детските му години. Роджър Федерер се завърна в Кейптаун за първи път през последните две десетилетия.

We drank too much reconciliation kool-aid!



Stadium is lilly white... In 2020!



This was a match for #EuropeansInAfrica



Eli lizwe lo gogo bethu - ke lefatshe la bo rra rona. #Mayibuye ✊🏾#MatchInAfrica #Federer #Nadal #trevornoah https://t.co/5JzSgjo4US