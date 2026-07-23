Федоров: Няма да приема друг пост освен министър на отбраната на Украйна

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Отстраненият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров каза днес, че няма да приеме никакъв друг пост в правителството освен същия, макар че президентът Володимир Зеленски му предложи други позиции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Благодарен съм на президента за всички предложени ми възможности няма да приема никакъв друг пост освен този на министър на отбраната", заяви Федоров след днешната си среща с Володимир Зеленски.

"Никаква друга длъжност не предоставя ефективната власт, необходима за борба с корупцията в обществените поръчки, за успешното извършване на реформата в армията, за планирането и предприемането на асиметрични операции срещу врага, както и за изкореняването на културата на лъжата и безотговорността в системата", добави в разпратено до медиите изявление Федоров, чието отстраняване от поста миналата седмица предизвика необичайни за сегашното военно време протести в Украйна.

35-годишният министър, който се застъпва за масирано използване на новите технологии с цел да се увеличи десетократно потенциалът на дроновете и да се реорганизират въоръжените сили, беше отстранен миналата седмица в рамките на промени в състава на правителството по решение на Зеленски. Министърът беше влязъл в конфликт за начина на водене на войната с Русия с главнокомандващия на украинската армия Олександър Сирски, който също беше сменен от президента във вторник.

Федоров залага на дроновете и високите технологии, за да се противопостави на руската армия, докато неговият съперник Сирски защитава по-традиционен подход към войната.

Редактор "Екип на Петел",

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